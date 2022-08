Rebel Moon 2, Netflix conferma il sequel di Zack Snyder! Il primo film non è ancora finito

Dopo il primo sguardo al personaggio di Anthony Hopkins in Rebel Moon pubblicato all'inizio dell'estate, arrivano grosse novità relative al prossimo film scritto e diretto da Zack Snyder per la piattaforma di streaming on demand Netflix.

Un nuovo rapporto di Deadline, infatti, ha rivelato la lista di film in uscita nei prossimi anni che riceveranno succosi crediti d'imposta per le riprese in California – e Rebel Moon Part 2 fa parte dell'elenco, dettaglio non da poco che conferma definitivamente il progetto. Nonostante le numerose indiscrezioni dei mesi scorsi, secondo le quali Rebel Moon sarebbe stato diviso in due parti com'è stato recentemente per Dune di Warner Bros., questa è la prima indicazione ufficiale che Snyder dirigerà davvero un sequel, anche se non c'è ancora stato alcun annuncio da parte di Netflix.

La storia di Rebel Moon, nata da un trattamento che Snyder fece per un capitolo della saga di Star Wars presentato prima che la saga passasse nelle mani della Disney, e successivamente 'aggiustato' per diventare uno stand-alone totalmente originale, seguirà una giovane guerriera di nome Kora, interpretata da Sofia Boutella, che deve radunare alleati dai pianeti vicini per prendere posizione contro il tirannico Balisarius, che sarà interpretato da Ed Skrein. Il cast all-star comprende anche Cary Elwes, Alfonso Herrera, Djimon Hounsou, Jena Malone, Charlie Hunnam, Fra Fee, Doona Bae, Staz Nair, Stuart Martin, Corey Stoll e Ray Fisher.

Rebel Moon non ha ancora una data d'uscita ufficiale e le riprese sono attualmente in corso, ma si presume che il film sarà distribuito da Netflix nel corso del 2023. Snyder, lo ricordiamo, ha anche annunciato il sequel di Army of the Dead, sempre prodotto e distribuito da Netflix e intitolato Planet of the Dead.