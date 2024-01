Rebel Moon 2, cosa aspettarsi dal sequel? Zack Snyder: 'Sarà un film di guerra totale'

Dopo essere diventato il primo regista ad avere la sua icona profilo su Netflix, Zack Snyder si è fermato ai microfoni di Entertainment Weekly per anticipare qualche dettaglio in più su Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice.

Nel corso dell'intervista a Snyder è stato chiesto cosa distinguerà principalmente La Sfregiatrice da Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del Fuoco: secondo l'autore, mentre il primo film si concentra maggiormente sulla costruzione dell'universo narrativo della saga e sull'introduzione dei protagonisti, La Sfregiatrice sarà un vero e proprio film di guerra, e Snyder ne ha anticipato alcuni importanti dettagli: "La seconda parte della storia sarà sostanzialmente un film di guerra. Sappiamo che Noble è ancora vivo e che Belisarius gli ha dato il compito di trovare sua figlia e riportarla da lui a tutti i costi. Quindi la posta in gioco per il villaggio ora è cambiata e siamo passati da 'ehi, vogliamo il vostro grano' a 'ehi, mi sa tanto che stai dando rifugio alla fuggitiva più ricercata nella storia della galassia'", ha detto Snyder.

Ricordiamo che nei giorni scorsi Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice, che ha debuttato in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand nel giorno d'uscita di Rebel Moon: Parte 1 per poi essere diffuso anche sui social e su YouTube.

Il film, lo ricordiamo, uscirà il 19 aprile 2024. Per altri contenuti scoprite quali sono i prossimi progetti di Zack Snyder.