Rebel Moon 2, come finisce il secondo capitolo e come prepara ai prossimi film

In attesa della Snyder Cut di Rebel Moon, che arriverà nel corso dell'estate, da oggi 19 aprile in esclusiva su Netflix è disponibile Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice, secondo capitolo della saga fantascientifica di Zack Snyder il cui finale anticipa nuove avventure per i Kora e i suoi ribelli.

Come saprete se ci seguite quotidianamente, infatti, per la saga di Rebel Moon sono previsti 6 film, e in base alle recenti dichiarazioni del regista Zack Snyder (che ha rivelato di essere già a lavoro su Rebel Moon: Parte 3) e del suo co-sceneggiatore Kurt Johnstad era logico attendersi un finale molto aperto per La Sfregiatrice: e in effetti è stato proprio così.

Rebel Moon: Parte 2 è un film diviso sostanzialmente in due 'tempi', con la prima ora tutta dedicata alla preparazione della battaglia che incombe sulla luna Veldt e la seconda ora incentrata sulla guerra campale tra i ribelli guidati da Kora e gli invasori del Mondo Madre, guidati dal redivivo e sempre più spietato ammiraglio Atticus Noble riportato in vita da una crisalide di luminescente cavetteria tentacolare che sembra spuntata da un anime di Katsuhiro Ōtomo.

Il dispositivo di intrattenimento duro e puro fieramente anni 90 messo in scena da Snyder, con questi slow motion che rallentano le immagini fino a cristallizzarle per trasformarle in dipinti da arte di guerra o splash-page da fumetto, va a concludersi a suon di mazzate con la vittoria dei ribelli e la morte, definitiva stavolta, di Noble: tuttavia dato che la saga come detto deve continuare, poco prima dei titoli di coda c'è il colpo di scena quando Kora viene a sapere che la Principessa Issa è ancora viva. La protagonista, che ha passato gli ultimi anni convinta di averla uccisa e tormentata dal senso di colpa, ora ha una nuova missione: trovarla, avventura che senza dubbio sarà raccontata nel prossimo capitolo di Rebel Moon.

Attualmente, comunque, non sappiamo se e quando verrà realizzato il nuovo episodio: lo stesso Zack Snyder ha lasciato intendere che il suo prossimo film non sarà Rebel Moon 3. Vi terremo aggiornati.

