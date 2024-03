Rebel Moon - Parte 2, la banda di Kora scende in guerra nello spettacolare trailer!

Che lo si ami o che lo si odi, è innegabile che Zack Snyder sappia come far parlare di sé: il regista di Watchmen e 300 è riuscito ancora una volta a fare tutto il rumore possibile con questo Rebel Moon, e il trailer della Parte 2 preannuncia la sua volontà di non abbassare minimamente il volume nel capitolo conclusivo.

Annunciato durante la giornata di ieri da un poster di Rebel Moon - Parte 2, il trailer della seconda parte del film che Zack Snyder avrebbe voluto far uscire in un'unica volta ci permette infatti di entrare nel vivo dell'azione dopo un primo capitolo servito soprattutto a introdurci i protagonisti e i loro rispettivi mondi.

Reduci dallo scontro con l'ammiraglio Noble, i combattenti raccolti dal personaggio di Sofia Boutella sono ora pronti a scatenare la propria guerra contro l'impero, il tutto mentre il villain interpretato da Ed Skrein continua a dar loro la caccia su ordine di un infuriato Balisarius: il trailer parte da queste premesse e si snoda attraverso scene al rallentatore, esplosioni, battaglie e musiche epiche proprio come ogni opera di Zack Snyder che si rispetti. E voi, cosa ne dite? Questa Parte 2 di Rebel Moon promette bene? Diteci la vostra nei commenti!

Su WONKA (DS) è uno dei più venduti di oggi.