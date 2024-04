Rebel Moon - Parte 2, 5 cose sbagliate nel film Netflix di Zack Snyder

Uscito oggi su Netflix, Rebel Moon - Parte 2 non riesce a risollevarsi dai grossi problemi del primo capitolo, riproponendo uno schema simile e cadendo praticamente negli stessi errori. Eccone cinque che secondo noi Zack Snyder ha commesso nel film.

Se volete approfondire il tema intanto vi lasciamo la nostra recensione di Rebel Moon Parte 2, perché il primo errore che Snyder ha fatto è sui tempi narrativi. Troppo dilatati nella prima parte, tanto che per quasi un'ora la trama praticamente non procede.

C'è poi il grosso problema dei personaggi, che non interagiscono mai davvero e non creano alcun legame, se non perché devono combattere assieme ai fini della storia.

Zack Snyder ha anche nuovamente sbagliato la gestione del robot a cui Anthony Hopkins presta la voce: come nel primo film lo si vede per troppo poco tempo, cosa che davvero risulta assurda visto quanto screentime aveva nei trailer, per esempio.

L'uso della violenza in Rebel Moon - Parte 2 è poi enormemente edulcorato, fatto apposta per raggiungere il rating necessario ma in grado soltanto di depotenziare le scene di guerra all'interno del film. E infatti ecco i nuovi dettagli sulla Snyder Cut di Rebel Moon.

Chiudiamo con l'utilizzo dei flashback, di cui Zack Snyder abusa nel tentativo fallito di dare spessore ai protagonisti della storia, che purtroppo invece di arricchire la vicenda ne azzoppano soltanto il ritmo narrativo.

E voi avete già visto il film? Che ne pensate? Diteci la vostra nei commenti!

