Rebel Moon Parte 1: quando potrebbe uscire la Snyder Cut?

Quando potrebbe uscire la Snyder Cut di Rebel Moon? Ora che Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del Fuoco è uscito su Netflix, proviamo a fare il punto della situazione sul progetto editoriale di Netflix per il franchise di Zack Snyder.

Come forse saprete, infatti, anche Rebel Moon subirà il famoso trattamento della cosiddetta 'Snyder Cut': in una mossa abbastanza controversa e che ha acceso parecchie discussioni online in questi giorni, tanto Rebel Moon: Parte 1 quanto Rebel Moon: Parte 2 arriveranno su Netflix in due versioni, un primo montaggio in PG-13 da due ore circa e un secondo montaggio rated-R di tre ore circa. Due film doppi, in sostanza, con gli spettatori che potranno scegliere quale versione riprodurre, quella 'per tutti' o quella 'vietata ai minori', con scene aggiuntive, una violenza più accentuata e anche contenuti sessuali.

Tuttavia al momento questa scelta non esiste, dato che la Snyder Cut di Rebel Moon: Parte 1 non è disponibile su Netflix all'uscita della versione PG-13: anzi, le due versioni rated-R non hanno ancora una data d'uscita, ma è stato confermato che arriveranno entrambe nel 2024. La nostra ipotesi è che, dopo l'uscita di Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice, prevista per il 19 aprile 2024 sempre in esclusiva su Netflix, la piattaforma pubblicherà le due Snyder Cut a stretto giro nel corso della seconda parte del 2024, garantendo ai nuovi appuntamenti con la saga di Zack Snyder a ciclo regolare. Un'alternativa, invece, potrebbe essere quella di pubblicare la Snyder Cut di Parte 1 tra febbraio e marzo, quindi prima di Parte 2, e poi far uscire la Snyder Cut di Parte 2 qualche mese dopo l'uscita del prossimo episodio.

Una campagna di distribuzione a dir poco farraginosa, ma resa possibile e leggermente più comoda dallo streaming. Il lato positivo è che tutti i (quattro) film usciranno nel catalogo di Netflix, a differenza ad esempio del modello di distribuzione scelto per Napoleon di Ridley Scott: molti spettatori, ad esempio, si sono lamentati dei soldi spesi per andare a vedere al cinema la versione 'corta' del film con Joaquin Phoenix, già sapendo che la director's cut di 4 ore di Napoleon arriverà 'gratis' su Apple TV+.

Per altri contenuti, vi segnaliamo che su Netflix è disponibile in esclusiva il trailer di Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice, per ora pubblicato soltanto sul servizio di streaming e prossimamente in arrivo anche sul web.