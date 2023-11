Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del Fuoco, lo spettacolare trailer del film di Zack Snyder

Come promesso da Zack Snyder una settimana fa, la cosiddetta Netflix Geeked Week si conclude in bellezza con la pubblicazione del nuovo trailer ufficiale di Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del Fuoco, prima parte del blockbuster fantascientifico prodotto e distribuito da Netflix.

Come potete vedere nel video promozionale disponibile all'interno dell'articolo, Rebel Moon porta lo spettatore in un mondo in cui scienza e fantasy coesistono, mentre un temibile impero galattico minaccia la tranquilla esistenza di una colonia ai confini della galassia: qui la misteriosa straniera Kora diventa l'unica speranza di sopravvivenza per la popolazione e riceve l'incarico di scovare abili combattenti per affrontare con il compito impossibile di battersi contro gli invasori. Kora raduna quindi una manciata di guerrieri per formare una piccola banda di reietti, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da numerosi pianeti per provare a respingere l'impero e dare inizio ad una battaglia per il futuro della galassia.

Rebel Moon è diretto da Zack Snyder, scritto dallo stesso Snyder con Kurt Johnstad e Shay Hatten, e prodotto da Deborah Snyder, Eric Newman, Zack Snyder e Wesley Coller. Nel cast la protagonista Sofia Boutella, oltre a Djimon Hounsou, Ed Skrein, Ray Fisher, Charlie Hunnam, Cleopatra Coleman, Jena Malone ed Anthony Hopkins come voce del robot 'Jimmy'.

Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del Fuoco uscirà in esclusiva su Netflix dal prossimo il 22 dicembre, mentre il sequel Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice arriverà sempre sulla piattaforma dal 19 aprile 2024. Recentemente, è stato anche annunciato che il franchise di Rebel Moon crescerà con una serie tv animata.