Rebel Moon Parte 1, quanto dura la Snyder Cut?

Lo scarso successo di critica di Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco non ha spento del tutto l’entusiasmo relativo alla nuova saga creata da Zack Snyder con i più puri sostenitori che preferiscono attendere la versione estesa per un giudizio definitivo. Ma quanto sarà lunga la Snyder Cut e in cosa differirà dalla versione già pubblicata?

Dopo aver parlato del film di natale preferito da Zack Snyder torniamo ad occuparci del regista di Watchmen e della sua ultima creatura per riportare quanto ci è dato sapere a proposito della già tanto chiacchierata Snyder Cut di Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, chiamata a risollevare le sorti di un prodotto che ha fatto storcere la bocca a molti, dopo l’hype che si era creato intorno al primo lungometraggio di questo nuovo franchise.

La versione estesa avrà un’ora di riprese aggiuntive rispetto a quella PG-13, promettendo così di raggiungere le tre ore complessive grazie alle nuove sequenze considerate poco adatte a un pubblico giovane e generalista.

Snyder, parlando della sua versione, ha infatti promesso scene molto violente e una narrazione complessivamente più matura, capace di assicurare una profondità diversa all'universo narrato nella saga.

Lo stesso discorso dovrebbe valere anche per la Director’s Cut della seconda parte, che potrebbe aggiungere ulteriori tre ore di visione al computo totale dell’opera nella sua interezza.

Non sappiamo ancora quando sarà pubblicata l’edizione scritta e pensata da Snyder, e, in attesa di capire se sarà davvero così differente da far cambiare idea ai detrattori, vi lasciamo alla nostra recensione di Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco.