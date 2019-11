Rebel: Krista Vernoff lavora al pilot di una serie ABC con Erin Brockovich

La produttrice esecutiva di Grey's Anatomy e Station 19, Krista Vernoff, sta per impegnarsi in un nuovo progetto. Secondo The Hollywood Reporter, Vernoff è produttrice esecutiva di un pilot per la ABC con Erin Brockovich, consulente legale nella vita reale e ispiratrice del film vincitore del premio Oscar 2001 alla miglior attrice, Julia Roberts.

Il progetto, intitolato Rebel, è incentrato su Annie 'Rebel' Rebelsky, una consulente legale che ha realizzato un importante film sul suo primo grande caso vent'anni prima dell'inizio della serie.

Lo show sarebbe ispirato alla vita reale di Erin Brockovich, dopo l'uscita del film pluripremiato in tutto il mondo.

The Hollywood Reporter scrive che Rebel è una 'supereroina divertente, disordinata, brillante, impavida nella vita reale, che si preoccupa disperatamente delle cause per cui combatte e per le persone che ama'.



Il pilota ordinato da ABC si allinea con la visione del network, e in particolare del capo, Karey Burke, di riportare al centro il pubblico femminile.

Tuttavia il compito sarà quello, molto complicato, di trovare l'attrice che possa ereditare lo scettro di Julia Roberts.

A giugno Roberts ha svelato il finale originale di Pretty Woman, mentre nel 2018 l'attrice aveva aperto diversi spiragli per il sequel de Il matrimonio del mio migliore amico. Krista Vernoff è nel frattempo impegnata nella produzione di Grey's Anatomy, serie che ha ereditato da una leggenda come Shonda Rhimes.