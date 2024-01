Rebecca Romijn, la star di X-Men si confessa:'Sorpresa dalle accuse di John Stamos'

Rebecca Romijn ha partecipato ai Critics' Choice Award e interpellata sulle critiche che le ha rivolto l'ex marito John Stamos nella sua biografia If You Would Have Told Me, ha risposto dichiarando di essere rimasta piuttosto sorpresa da quanto affermato dall'ex coniuge nel suo libro ma di non volergli dare molta importanza.

"Sono rimasta molto sorpresa da tutto questo, incredibilmente scioccata in realtà. Sono stata in qualche modo colta di sorpresa. Ma non ho davvero voglia di aiutarlo a vendere i suoi libri basati su questi titoli. Quindi, questo è tutto quello che ho da dire al riguardo" ha spiegato sul red carpet la star di X-Men.



Nel memoir, John Stamos, che poco tempo fa ha condiviso un ricordo di Matthew Perry, accusa l'ex moglie di essergli stata infedele e di averlo trattato male, arrivando addirittura a definirla 'il diavolo' in un'intervista a People:"Nella mia mente di allora lei era il diavolo e semplicemente la odiavo. Non potevo credere quanto la odiassi e ha rovinato la mia vita". Tuttavia, dopo aver trascorso un periodo negli Alcolisti Anonimi e aver rivalutato il suo rapporto con Rebecca Romijn, Stamos ammise:"Inizi a pensare 'Oh, lei non era il diavolo. Forse ero colpevole quanto lei'".



Rebecca Romijn e John Stamos si sono sposati nel 1998 dopo quattro anni di relazione e si sono separati nel 2004; Romijn ha sposato in seguito l'attore Jerry O'Connell nel 2007 mentre John Stamos è convolato a nozze con Caitlin McHugh nel 2018.

