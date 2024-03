Rebecca Ferguson, la star di Dune nel cast dello sci-fi Mercy con Chris Pratt

Mentre Austin Butler ha già iniziato l'addestramento per Heat 2, anche un'altra star di Dune di Denis Villeneuve è pronta a lasciare la sabbia di Arrakis per il suo prossimo progetto: stiamo parlando della co-protagonista Rebecca Ferguson, appena entrata nel cast del film Mercy.

Come vi abbiamo annunciato qualche tempo fa, Mercy sarà un nuovo sci-fi di Prime Video che avrà per protagonista Chris Pratt, star di Guardiani della Galassia e Jurassic World sempre più al centro della piattaforma di streaming on demand dopo il film The Tomorrow World e il franchise televisivo di The Terminal List: secondo Deadline il film, un thriller fantascientifico firmato Amazon MGM Studios, godrà di una grossa distribuzione nelle sale di tutto il mondo prima di spostarsi in streaming sulla piattaforma Prime Video.

La regia di Mercy sarà affidata a Timur Bekmambetov, famoso per Night Watch e Abraham Lincoln: Vampire Hunter, che dirigerà da una sceneggiatura firmata da Marco van Belle: la storia è ambientata in un futuro prossimo in cui i crimini capitali sono aumentati, e il protagonista, un detective interpretato da Chris Pratt, viene accusato di un crimine violento e costretto a dimostrare la sua innocenza. Il produttore sarà Charles Roven, candidato agli Oscar 2024 come miglior film per la produzione di Oppenheimer, con Amazon che si aspetta 'grandi cose dall'uscita nelle sale' di Mercy.

Vi terremo aggiornati, nel frattempo ecco 5 film con Rebecca Ferguson da recuperare assolutamente.