Rebecca Ferguson e Simon Pegg dolcissimi sul set di Mission: Impossible 7: le foto

Dopo averla vista in azione nella nuova foto ufficiale di Mission: Impossible 7, l'attrice svedese Rebecca Ferguson è anche al centro dei nuovi scatti pubblicati su Instagram dall'attore britannico Simon Pegg.

Come al solito, potete vedere entrambe le immagini in calce all'articolo.

Ricordiamo che Mission: Impossible 7 rappresenterà la quarta volta di Simon Pegg nei panni di Benjy Dunn, personaggio che la star inglese ha interpretato fin da Mission: Impossible 3 di JJ Abrams, nonché la terza volta di Rebecca Ferguson in quelli di Ilsa Faust: la star svedese è infatti relativamente nuova nel team di Ethan Hunt di Tom Cruise, dato che dopo aver esordito in Mission: Impossible - Rogue Nation è tornata anche in Mission: Impossible - Fallout, entrambi scritto e diretti da Christopher McQuarrie.

Inizialmente, Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8 erano stati pianificati per riprese back-to-back, ma il mese scorso è stato confermato che la produzione dell'ottava puntata (ancora senza titolo) inizierà dopo che Tom Cruise avrà completato i doveri promozionali per l'attesissimo Top Gun: Maverick. McQuarrie ha anche confermato di recente che le riprese del settimo film sono terminate in Medio Oriente e che la troupe sarebbe tornata a Londra per "alcuni ritocchi finali" prima della loro "più grande sfida".

Paramount distribuirà i due sequel rispettivamente il 19 novembre 2021 e il 4 novembre 2022.