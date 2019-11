Per Rebecca Ferguson, Rose Cilindro di Doctor Sleep meriterebbe uno stand-alone movie

Avete già visto il sequel di Shining? Seno, cosa state aspettando? Il film diretto da Mike Flanagan è uscito da poco più di una settimana ed è già record d'incassi per Doctor Sleep. Tra le rivelazioni del film vi è la brillante Rebecca Ferguson nel ruolo di Rose Cilindro.

Nell'intervista fatta all'americano Collider, la Ferguson racconta della sua esperienza sul set di Doctor Sleep, del suo approccio al ruolo di Rose e, soprattutto, del suo amore per Stephen King.



Alla domanda "credi che quello di Rose fosse il ruolo perfetto per te?", la Ferguson risponde che all'inizio rimase rimasta sorpresa che avessero scelto proprio lei, ma continua affermando che ne rimase immediatamente affascinata:



"È un personaggio fuori dal comune e decisamente il più interessante che abbia incontrato in questi anni. Non appena ho letto la sceneggiatura ho pensato 'devo assolutamente far parte del progetto', ma ammetto che la mia scelta è stata dettata anche dal mi grande amore per King. L'aspetto di Rose che volevo evidenziare era il suo lato materno, che se contrapposto alla sua ferocia e spietatezza ti fa domandare come possano coesistere nella stessa persona."



Il fatto che nel libro ci fossero così pochi dettagli su Rose ha costretto l'attrice ad un duro lavoro che, ammette, è stato tanto minuzioso quanto quello di Sherlock Holmes, poiché ha dovuto collegare tutti i numerosi e sparpagliati indizi per ricostruire il suo passato ed immedesimarsi nella parte.



La Ferguson è rimasta così colpita ed affascinata da Rose Cilindro che vorrebbe un film sequel interamente dedicatole e che sia in grado di esplorare fino in fondo il personaggio, di cui è stata solo scalfita la superficie. Cosa ne pensate? Vorreste vedere uno spin-off di Doctor Sleep?



Intanto Mike Ferguson e Stephen King stanno già lavorando ad un nuovo adattamento e, se volete addentrarvi ancora di più nel mondo di Shining, vi rimandiamo al nostro approfondimento su Doctor Sleep.