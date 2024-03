Rebecca Ferguson insultata, per gli insider a Hollywood è caccia all'uomo! 'Altro che OJ'

Si sa, i gossip tra le colline hollywoodiane sono all’ordine del giorno: ne sa qualcosa Rebecca Ferguson che sembrerebbe essere coinvolta, suo malgrado, in un vero e proprio drama tra attori stellati. Ma vediamo cosa è successo!

Rebecca Ferguson è diventata un nome piuttosto importante per il panorama cinematografico di Hollywood, portandosi dietro non solo la nomea di attrice dall’eccezionale talento, ma anche quella di persona straordinaria. Fa strano, quindi, immaginarla al centro di un simile incidente: durante una delle interviste per la promozione del film di Denis Villeneuve (a proposito, se ve lo siete persi qui potete trovare la nostra recensione di Dune 2), l’attrice ha rivelato che un attore con cui ha lavorato in passato, l’ha fatta stare davvero male.

Ciò che inizialmente era un piccolo commento su uno spiacevole episodio, si è trasformato in una vera e propria caccia alle streghe nell’industria cinematografica, col mondo intero che cerca di capire il nome dell’attore sgarbato. A quanto riportano gli insiders potrebbe trattarsi di un nome grosso, addirittura un co-protagonista: "È una cosa che sta mettendo Hollywood a ferro e fuoco, un vero e proprio vecchio mistero hollywoodiano. È come un uragano o un grande disastro naturale, tutti stanno correndo a mettersi in salvo da Rebecca Ferguson" sono state le parole di John Rocha.

Durante un segmento su The Hot Mic, lo stesso Rocha e Jeff Sneider hanno definito il polverone che si è alzato dalla vicenda come ‘uno dei più grandi misteri di Hollywood da secoli. Dimenticatevi il caso OJ’. Mentre la caccia all’uomo continua, la nostra Rebecca può ritenersi fortunata visto il successo al box office di Dune 2.