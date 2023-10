Rebecca Ferguson compie 40 anni: sapevate che sua madre è su una copertina degli Abba?

Impossibile non conoscere Rebecca Ferguson: l'attrice, che oggi compie 40 anni, è apparsa sul grande schermo in alcune delle operazioni più riuscite degli ultimi anni, da Dune a Mission: Impossible, senza contare The Greatest Showman e tanto altro ancora: in pochi, però, sono consapevoli di aver intravisto anche sua madre.

Già, perché la nostra Rebecca non è affatto cresciuta in un ambiente poco stimolante: come raccontato dall'attrice stessa, sua madre era assidua frequentatrice degli ambienti culturalmente più attivi della Svezia, e collaborò persino alla traduzione in inglese di Waterloo degli ABBA... Finendo addirittura sulla cover dell'album omonimo!

"Da ragazzina cantare mi sembrava una cosa divertente, ma non mi sono mai immaginata cantante. Mia madre faceva parte dell'avanguardia culturale in Svezia, aiutò anche a tradurre Waterloo degli ABBA dallo svedese all'inglese. Ricordate la donna seduta a gambe incrociate sulla cover dell'album? Quella è mia madre con la band, e loro indossavano i suoi vestiti! E non ne ha conservato neanche uno" sono state le parole di Ferguson.

Da una donna del genere, insomma, era davvero difficile che venisse fuori una persona poco interessante, non trovate? Anche una come Rebecca Ferguson, però, ha qualche mancanza: sapevate, ad esempio, che la star di Mission: Impossible non sa fare l'occhiolino?