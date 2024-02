Rebecca Ferguson accusa: 'Non lavorerò mai più con una famosa star che mi urlò contro'

Attualmente al cinema nel ruolo di Lady Jessica in Dune: Parte Due, Rebecca Ferguson è la dimostrazione che non è tutto oro quello che luccica a Hollywood. L'attrice ha raccontato una terribile esperienza avuto con un attore molto noto e molto "divo": un'escalation di comportamenti tossici che avrebbero costretto Ferguson a difendersi.

Durante il podcast Reign con Josh Smith l'attrice ha confidato la sua disavventura accaduta durante un set: "Ho fatto un film con una co-protagonista assolutamente idiota", ha raccontato Ferguson facendo riferimento a quella volta in cui è stata sgridata per aver pianto sul set: "Questa persona mi guardava e letteralmente di fronte a tutta la troupe ha detto 'Ti definisci un'attrice?' Dovrei lavorare con questo? Cos'è questo?' E io stavo lì", prosegue il racconto dell'attrice che ha deciso di non menzionare il nome dell'attore in questione ma pare che non si tratti né di Hugh Jackman o Tom Cruise entrambi co-protagonisti nei suoi più recenti film.

Tuttavia pare che si trattasse di un attore così famoso che nessuno della troupe sarebbe intervenuto per difendere Rebecca Ferguson che avrebbero così chiesto al suo co-protagonista di lasciare il set. Tuttavia proprio a causa della notorietà dell'attore, la richiesta di Ferguson non è stata accolta così l'attrice ha preferito girare le scene senza il suo co-protagonista.

Una spiacevole esperienza ma anche una grande lezione che ha permesso all'attrice di far prevalere sempre il rispetto sul set. Ferguson tornerà per Dune: Messia solo qualora ne varrà la pena: l'attrice è stata chiara circa il suo coinvolgimento nel terzo capitolo dell'epopea di Denis Villeneuve a cui manca ancora la conferma di Warner Bros. Il rinnovo però appare solo come una formalità: Dune 2 è il miglior film di tutti i tempi su IMDB.