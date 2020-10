Rebecca, tutto quello che c'è da sapere sul film Netflix con Lily James e Armie Hammer

Da oggi, mercoledì 21 ottobre, è disponibile nella libreria di Netflix il nuovo film di Ben Wheatley, Rebecca, adattamento cinematografico del romanzo gotico di Daphne Du Maurier, uscito nel 1938. Protagonisti del film sono Lily James e Armie Hammer. Per prepararsi al meglio alla visione del film, ecco tutto quello che c'è da sapere.

Rebecca racconta la storia del ricco vedovo Maxim De Winter (Armie Hammer). Ad un anno dalla perdita dell'amata moglie Rebecca in un incidente, Maxim conosce una donna (Lily James) a Montecarlo, innamorandosi perdutamente di lei. Dopo il matrimonio i due novelli sposi partono in direzione Cornovaglia, dove l'uomo possiede una lussuosa tenuta a Manderley.



Tratto dal romanzo di Daphne Du Maurier pubblicato alla fine degli anni '30, il film non ha alcuna connessione con il celebre adattamento di Alfred Hitchcock, Rebecca, la prima moglie, uscito nel 1940. Il film di Hitchcock vinse due premi Oscar, tra cui quello al miglior film e venne scelto come titolo d'apertura del Festival di Berlino 1951.

Lily James interpreta Mrs. De Winter (Joan Fontaine nel film di Hitchcock), Armie Hammer eredita il ruolo che fu di Laurence Olivier mentre Kristin Scott Thomas è Mrs. Danvers, interpretata nel film precedente da Judith Anderson.

Tuttavia Ben Wheatley ha precisato:"Rifare un film non è così interessante per me, ma il materiale originale lo è. Ho visto tutti gli adattamenti. È stato importante per me vedere cosa era stato fatto prima a partire da queste pagine, ma il mio obiettivo non è certamente quello di un fare un remake di Hitchcock. Volevo creare qualcosa che contenesse più amore. Fa parte del tentativo di indagare su altre parti dell'essere umano. Rebecca ha elementi oscuri e ha una storia psicologica e inquietante al suo interno, ma parla anche di queste due persone innamorate. Questa era la cosa principale per me".



Su Everyeye potete trovare il trailer di Rebecca e i quattro migliori poster di Rebecca.