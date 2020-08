Rebecca, ecco la data di uscita e le prime foto di Lily James!

L'abbiamo attesa per tanto tempo (la produzione del film è stata conclusa all'incirca un anno fa), ma finalmente è arrivata: la data di uscita di Rebecca, il nuovo adattamento targato Netflix del celebre romanzo di Daphne du Maurier, è stata rivelata dalla produzione poche ore fa.

Il film che vede Lily James nel ruolo della protagonista esordirà quindi il prossimo 21 ottobre sulla nota piattaforma streaming: non ci sono novità, invece, per quanto riguarda una possibile uscita in sala di questo Rebecca.

Non solo: Netflix ha reso disponibili in queste ore anche le prime immagini del film (che troverete nel link in calce all'articolo), nelle quali vediamo non solo la già citata Lily James nei panni che furono di Joan Fontaine, ma anche gli altri protagonisti Kristin Scott Thomas (nel ruolo di Mrs. Danvers) ed Armie Hammer (che vestirà i panni di Maxim de Winter).

La trama è la stessa che già fu narrata da Hitchcock e da altre due trasposizioni televisive: la nuova moglie di Maxim de Winter si trasferisce con lui nella sua dimora di Manderley, dove sviluppa una vera ed inquietante ossessione per l'immagine della prima consorte di lui. Alla regia di Rebecca troveremo Ben Wheatley, già regista de I Disertori e High Rise - La Rivolta.