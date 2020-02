Reazioni positive dai primi test screening di Godzilla vs Kong

Anche se tendono ancora oggi a latitare informazioni ufficiali su Godzilla vs Kong, a quanto pare nelle ultime ore si sono tenuti in America i primi test screening del crossover Warner Bros. e Legendary diretto da Adam Wingard, che ha voluto condividere la notizia via Instagram con tutti i suoi fan.

Nel post via social, il regista ha voluto condivide un'immagine in bianco e nero di King Kong vs Godzilla del 1962, aggiungendo in didascalia: "Ieri è stata una giornata fantastica per questi due ragazzi!". Per i cinefili appassionati dei kaiju, questo commento preso da solo non avrebbe significato nulla se non fosse arrivato poi Comicbook.com a confermare che proprio nella giornata di giovedì 27 febbraio è stata effettuata una proiezione di prova per l'attesissimo crossover, con dei responsi perlopiù positivi.



Al momento Godzilla vs Kong ha una data d'uscita fissata per il 20 novembre 2020, il che dovrebbe significare l'arrivo di un trailer in primavera, se non addirittura prima della fine dell'Inverno. Il monster-verse si è comunque rivelato generalmente un grande successo per la Warner Bros. e per la Legendary, con un unico calo registrato con lo spettacolare Godzilla II: King of the Monsters lo scorso maggio, motivo che ha inoltra fatto slittare la data iniziale del crossover.



Nel cast del film troveremo - tra gli altri - Alexander Skarsgard, Eiza Gonzalez, Rebecca Hall, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown e Damian Bichir.