Reazioni negative al video di Gal Gadot e altre star che cantano Imagine

Per rimanere in contatto con il mondo e con i loro fan diverse star in questi giorni stanno dedicando maggior tempo del solito ai social network, diventati terreno fertile per molti divi di Hollywood che in qualche modo cercano di far sorridere e rincuorare in questo periodo difficile. Gal Gadot ci ha provato cantando Imagine insieme ad altre star.

Tuttavia la reazione della maggior parte degli utenti è stata negativa. Molti utenti hanno puntato il dito contro le star, sostenendo che proprio in queste situazioni - come quella di una pandemia globale in corso - persone privilegiate come loro dovrebbero sostenere il mondo soprattutto economicamente e non attraverso una semplice canzone cantata sui social.



Nonostante i molti commenti negativi il video ha avuto molto successo. Vi hanno partecipato, oltre a Gal Gadot, anche Kristen Wiig, Jamie Dornan, Labrinth, James Marsden, Sarah Silverman, Eddie Benjamin, Jimmy Fallon, Natalie Portman, Zoe Kravitz, Sia, Lynda Carter, Amy Adams, Leslie Odom Jr., Pedro Pascal, Chris O'Dowd, Dawn O'Porter, Will Ferrell, Mark Ruffalo, Norah Jones, Ashley Benson, Kaia Gerber, Cara Delevingne, Annie Mumolo e Maya Rudolph.

Su Twitter sono comparsi diversi video sfottò nei confronti dell'iniziativa di Gal Gadot & co. - ispirata agli italiani - che sicuramente ha ottenuto un effetto più contrastante di quello che ci si sarebbe aspettato.

Una settimana fa Gal Gadot aveva pubblicato un messaggio sul Coronavirus, invitando le persone a rimanere a casa:"Il vero super potere è rimanere a casa". Un messaggio che ha anticipato il video di Imagine, condiviso con altri amici e star del cinema e della musica.