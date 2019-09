La reazione di The Rock al video di Tom Holland sul ritorno di Spider-Man nel MCU

La notizia del mese nel mondo dell'intrattenimento è probabilmente il ritorno di Spider-Man nel MCU grazie al raggiungimento di un accordo tra Disney e Sony. E se in tanti hanno espresso la propria gioia per la notizia, The Rock non è stato certo da menoE.

Quando persino le compagnie rivali esultano alla notizia del ritorno di Spidey tra le fila del Marvel Cinematic Universe, non ci si può certo stupire se il resto di Hollywood decide di dire la sua al riguardo.

Dopo l'epica reazione di Tom Holland su Instagram, sono fioccati commenti pieni di gioia e sollievo da parte dei fan e dei colleghi, tra cui anche le emoji sorridenti di Zendaya e... la laconica (ma che rende decisamente l'idea) risposta di Dwayne "The Rock" Johnson: "F**k. Yes." assieme all'emoji di un bicchiere di whiskey.

I due attori erano da poco stati protagonisti di uno scambio di complimenti, in cui il più giovane spiegava le ragioni della grande stima che nutre nei confronti di Johnson, e quest'ultimo se ne rallegrava elogiando il ragazzo, e sperando in una futura collaborazione.

E visti anche i numerosi progetti che li vedono attualmente coinvolti al cinema, chissà quando e come potrebbe arrivare l'occasione propizia perché ciò avvenga. Voi avete qualche idea?

Nel frattempo, attendiamo con trepidazione il terzo film con protagonista il Bimbo Ragno, in arrivo per l'estate del 2021.