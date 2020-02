La reazione di Taika Waititi all'annuncio che lo include tra i presentatori degli Oscar

Mancano poche ore alla 92esima edizione della Notte degli Oscar e oggi è stata annunciata ufficialmente l'ultima lista delle star che parteciperanno all'assegnazione dei premi sul palco. Tra i nomi figura anche quello di Taika Waititi, regista di Jojo Rabbit, uno dei titoli maggiormente candidati quest'anno, con ben sei nomination.

Taika Waititi ha riservato a Twitter la sua reazione all'annuncio:"Cinque. Ulteriori. Giorni. Diamo il benvenuto sul palco degli Oscar al nostro ultimo round di presentatori" ha twittato il regista".

Nell'ultima lista di presentatori vi sono nomi che fanno parte anche del Marvel Cinematic Universe e del franchise di Star Wars, come Salma Hayek, Oscar Isaac, Natalie Portman e Brie Larson.



Taika Waititi non fa parte dei registi candidati ma il suo film è nella short list finale dei candidati a miglior film, insieme alle nomination per la miglior attrice non protagonista, ai migliori costumi, alla miglior scenografia, al miglior montaggio oltre alla candidatura per Waititi alla miglior sceneggiatura adattata.

Su Everyeye trovate la recensione di Jojo Rabbit, diretto e interpretato da Taika Waititi e interpretato da Scarlett Johansson, quest'anno in grande spolvero visto il successo ottenuto anche con Storia di un Matrimonio, al fianco di Adam Driver, per la regia di Noah Baumbach.

Sul nostro sito potete leggere anche la recensione di Storia di un matrimonio, un altro titolo che sarà protagonista alla prossima Notte degli Oscar.