La reazione di Scorsese all'esibizione di Eminem agli Oscar è già virale

L'esibizione di Eminem alla Notte degli Oscar è stata senza dubbio uno dei momenti più interessanti di questa cerimonia di premiazione, la stessa che il rapper disertò nel 2003 quando vinse per la Miglior canzone proprio con Lose Yourself.

Eminem è dunque tornato sul luogo del delitto, regalando ai presenti una performance memorabile e, stando a quanto è possibile vedere dalle immagini della serata, decisamente apprezzata: Idina Menzel, Bilie Eilish e Gal Gadot sono soltanto alcune delle star riprese dalle telecamere mentre si lasciavano trascinare dall'irresistibile flow di Slim Shady.

Qualcuno, però, sembrava essere ben poco interessato allo show: si tratta di Martin Scorsese, pizzicato dalle riprese con gli occhi chiusi proprio durante l'esibizione di Eminem, evidentemente giudicata dal regista di The Irishman il momento adatto per recuperare un po' di sonno perduto.

L'immagine della pur breve pennichella di Scorsese non è passata inosservata, ed è subito diventata oggetto di centinaia di meme immediatamente apparsi sui social. Insomma, pur non avendo portato a casa nessuna statuina con The Irishman, il buon Martin è riuscito comunque in qualche modo a lasciare il segno su questa Notte degli Oscar.

Eminem, comunque, non è stato l'unico estraneo alla cerimonia ad esibirsi ieri sera sul palco del Dolby Theathre: anche Billie Eilish ha commosso i presenti alla Notte degli Oscar con una toccante interpretazione di Yesterday durante il momento In Memoriam.