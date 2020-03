La reazione di una piccola fan alla scena clou di Avengers: Endgame è meravigliosa

In tempi come questi, con il pericolo di lasciarsi prendere dallo sconforto sempre dietro l'angolo, un paio di occhioni infantili ricolmi di speranza e meraviglia possono accendere una luce insperata, come testimonia il video di una piccola fan Marvel alla sua prima visione di Avengers: Endgame.

Il video in questione è stato condiviso dal padre della ragazzina, che insieme a lei ha praticamente trascorso gli ultimi mesi a guardare in ordine i vari film del Marvel Cinematic Universe fino ad arrivare alla spettacolare conclusione della Fase 3.

Conclusione che sembra non aver deluso le aspettative della piccola, che nel video viene ripresa durante la memorabile scena dell'arrivo di Doctor Strange e degli altri eroi tornati in vita durante la battaglia finale contro Thanos. Gli occhi sgranati della bimba dicono tutto, così come il suo ammutolirsi fino all'arrivo di Doctor Strange e Spider-Man: un'emozione che non può non coinvolgerci e, anche solo per qualche istante, spingerci a guardare al mondo con un briciolo di positività in più.

"Il mondo sembra aver perso un po' la speranza al momento... Ma oggi, dopo mesi a guardare i film Marvel, io e mia figlia siamo finalmente giunti alla fine. Guardate gli occhi di mia figlia quando scopre che i suoi eroi non sono morti" scrive il padre della piccola, che conclude il suo post con l'hashtag #hope.

A proposito di crisi e speranza, gli Avengers potrebbero tornare in sala in Cina per aiutare i cinema cinesi a riprendersi dopo l'epidemia; un altro video su Avengers: Endgame, intanto, sta facendo il giro dei social nelle ultime ore.