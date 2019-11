La reazione di Kevin Smith a Silent Bob che appare in uno special look di Star Wars

Kevin Smith è da sempre uno dei più grandi fan di Star Wars. Sia per quanto riguarda le citazioni nei suoi film sia per i commenti che durante le interviste Smith rilascia sul franchise di LucasFilm. Nonostante tutto è stata una sorpresa anche per lui scoprire che il suo iconico personaggio, Silent Bob, è apparso in uno special look di Star Wars.

Si tratta di una retrospettiva sulla saga, che ne ripercorre i decenni in occasione dell'uscita nelle sale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Tra le varie clip inserite nello speciale, per parlare di altri show che hanno citato Star Wars - tra cui How I Get Your Mother e I Griffin - appare anche una clip di Jay & Silent Bob, con quest'ultimo che accende la 'Blunt Sabre'. Smith ha quindi utilizzato il suo account Twitter per reagire all'apparizione del suo iconico personaggio in un prodotto legato ad una saga da lui così tanto amata.



"La saga di Star Wars ha avuto un tale impatto nella mia vita e nel mio lavoro che ero già emozionato guardando questo video PRIMA che Silent Bob spuntasse con la Sabre. La mente del Kevin di 7 anni sarebbe sbalordita! Il cuore di Kev a 49 anni è pronto ad esplodere (e non a causa del cattivo colesterolo)!".

Kevin Smith era stato precedentemente invitato sul set di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker:"Ti fanno firmare così tanti accordi di non divulgazione che se avessi detto qualcosa, qualcuno con una spada laser sarebbe saltato fuori e mi avrebbe tagliato la mano" aveva esclamato il regista.

In questi giorni si parla molto anche del passato di Star Wars: J.J. Abrams rimase deluso per la morte di un personaggio nella trilogia prequel.

Nel frattempo uno dei protagonisti di oggi si guadagna le prime pagine: Adam Driver è comparso sulla copertina di Rolling Stone.