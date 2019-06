La reazione di Keanu Reeves al suo successo e all'ossessione dei fan

Keanu Reeves sembra in grado di lasciare il segno in ogni angolo del globo, e nelle ultime settimane l'attenzione dei fan per i suoi comportamenti fuori dal set è stata altissima, proprio nel periodo in cui l'attore tornava al cinema con John Wick. In questo periodo Reeves è impegnato a promuovere Toy Story 4, nel quale è una delle new entry.

E proprio durante la première di Toy Story 4 a Hollywood, Keanu Reeves ha parlato di questa particolare attenzione dei fan di tutto il mondo:"Si tratta di qualcosa di davvero bello e speciale per me. Così come l'accoglienza per John Wick, Finché forse non vi separi. E aver partecipato a CD Projekt Red. Ho appena avuto l'opportunità di lavorare con persone fantastiche e di far parte di progetti davvero interessanti. E anche essere qui per Toy Story 4 è molto divertente, è splendido".



Keanu Reeves è diventato famoso in tutto il mondo grazie a diverse pellicole negli anni '90, tra cui Point Break, Speed e Matrix. Negli ultimi anni è tornato in auge grazie al ruolo del sicario John Wick nel franchise giunto al terzo capitolo, John Wick 3 - Parabellum.

Reeves ha proposto anche una versione esilarante di sé stesso in Finché forse non vi separi, accanto al comico Ali Wong, Randall Park e Daniel Dae Kim. Una particolare sequenza ha spopolato sui social, diventando addirittura un account Twitter chiamato Keanu Walking to Music, che ha fatto registrare 47000 follower.

Una seconda giovinezza per Keanu Reeves, che aveva già ringraziato il Keanuaissance nei giorni scorsi, affermando di essere grato per tutto questo e per il suo personale rinascimento.