La reazione di Hitler all'uscita di Jojo Rabbit in un divertente meme

Il film satirico Jojo Rabbit di Taika Waititi, che ha per protagonista un giovane ragazzo (Roman Griffin Davis) nella Germania nazista, il cui amico immaginario è Hitler, sta sfruttando per il suo lancio alcuni ingegnosi trucchi di marketing. Il profilo Twitter del film pubblica post meta-cinematografici.

L'account ha infatti pubblicato la sua versione dell'ormai celebre "Hitler meme", una parodia divenuta virale ormai da anni, tratta da una delle scene chiave de La Caduta, film tedesco del 2004.

La scena, un celebre dialogo tra Hitler (interpretato dal compianto Bruno Ganz) e il suo entourage, in cui il Führer si rende conto di essere ormai destinato alla sconfitta, è stata doppiata nel corso del tempo nei più svariati modi, in chiave politica come calcistica. In questo caso, Hitler viene informato dell'uscita di Jojo Rabbit e della sua trama. "L'importante è che non siano coinvolti ebrei", commenta, al che gli viene fatto notare che il suo personaggio sarà interpretato da un ebreo polinesiano chiamato Taika Waititi, che dirige anche il film, mandandolo su tutte le furie.

"Magari potremmo fare un film tutto nostro", è l'idea di Hitler. "Portatemi quello che ha diretto Thor: Ragnarok, quello sì che è un film". E dopo questa affermazione, i suoi luogotenenti si guardano intorno costernati.

Jojo Rabbit (guarda qui il trailer ufficiale) sarà presentato in anteprima mondiale al Festival di Toronto a settembre, prima di arrivare al cinema il 18 ottobre, in tempo per la stagione dei premi. Farà parte del cast anche Scarlett Johansson, nel ruolo della madre del ragazzino.