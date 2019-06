Qualcuno ha realizzato un Avengers: Endgame senza i personaggi femminili (e Black Panther)

Sessisti ...... uniti! Un misterioso "fan" del Marvel Cinematic Universe ha creato un montaggio alternativo di Avengers: Endgame eliminando quasi completamente la presenza dei personaggi femminili.

L'utente, rimasto in forma anonima, ha caricato il film su siti torrent con il titolo (che ci crediate o meno) di Avengers Endgame De-Feminized Edit AKA Anti-Cheese-Cut.

La versione non ufficiale del film Marvel Studios in sé è piuttosto difficile da trovare, ma l'utente ha pensato bene di fare un servizio all'umanità intera descrivendo la maggior parte dei principali cambiamenti in una nota.

"Endgame, ma più breve, nessun femminismo, nessuna merda gay, nessun riempitivo noioso, meno annusarsi le proprie scoregge, meno battute e altri piccoli cambiamenti". Scavando ulteriormente, possiamo scoprire che il film modificato contiene "assolutamente nessuna Brie Larson" e "meno psicologia da cucina".

Andando ancora più a fondo, scopriamo che la scena di Occhio di Falco che allena sua figlia all'inizio del film è stata rimossa perché "l'unica abilità che le giovani donne dovrebbero imparare è quella per diventare delle buone mogli e madri".

Ovviamente nella battaglia finale sono escluse le supereroine femminili, dal momento che "dovrebbero essere a casa a prendersi cura dei loro figli". E, cosa più importante, l'Antico, Stregone Supremo e leader dei Maestri delle Arti Mistiche, protettore semi-immortale della Terra da secoli e secoli, ora si limita a cedere la Gemme del Tempo perché "è una donna, ed è spaventata da Hulk".

Anche Black Panther è stato escluso dal montaggio. Il perché non viene spiegato, ma facendo due + due sembra piuttosto logico.

