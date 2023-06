Reality, Sydney Sweeney è categorica: 'È importante per le giovani donne essere coinvolte'

In attesa di sapere quando Sydney Sweeney te il suo ultimo film Reality sbarcheranno anche sui piccoli schermi italiani, vi riportiamo le opinioni rilasciate dall’attrice al podcast “UnWrapped” a proposito dell’importanza per le donne di essere più coinvolte in tutti i tipi di processi creativi legati all’industria cinematografica.

Abbiamo già visto il trailer di Reality in cui l’attrice statunitense interpreterà l’impiegata della NSA che nel 2017 è stata accusata di aver trapelato e diffuso informazioni riservate.

La protagonista di White Lotus, intanto, ha espresso la sua convinzione che ci sia sempre più bisogno di donne inserite nei contesti artistici e capaci di raccontare storie che possano servire come ispirazione o come aiuto per le prossime generazioni.

“Oggi abbiamo sempre più scrittrici che scrivono incredibili storie al femminile. È importante che anche a queste donne venga data sempre più responsabilità creativa”.

Anche in questo senso spiega la creazione della sua casa di produzione, la Fifty Fifty Films, con cui sta acquistando i diritti di opere letterarie da cui sviluppare sceneggiature: “Adoro quel processo. È un processo creativo incredibile e bello di cui fare parte. Ma c’è anche il lato commerciale, che mi piace molto imparare e gestire. Quindi sto costruendo quel lato della mia carriera per vedere dove andrà e capire cosa mi entusiasmi. È stato molto divertente poter avere più voce creativa, perché penso sia importante per le giovani donne poter essere più coinvolte”.

Mentre Reality ha già debuttato su Max negli Stati Uniti, possiamo già essere sicuri di rivedere Sydney Sweeney in Echo Valley.