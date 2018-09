Real Steel: ci sarà mai un sequel? Risponde Evangeline Lilly

Nel corso di un panel organizzato per la promozione di The Squickerwonkers, libro per l’infanzia scritto da Evangeline Lilly, l’attrice ha accennato brevemente alla possibilità di un sequel per Real Steel.

La pellicola, diretta da Shawn Levy, non fu un grande successo al box-office ma riuscì comunque a conquistarsi una considerevole fetta di pubblico, che da allora aspetta di conoscere qualche aggiornamento sulla lavorazione di un possibile sequel.

La Lilly ha ammesso che durante la produzione del film, lo studio stava già considerando l’idea di un sequel: “Onestamente la penso come voi ragazzi, anch’io spingo tantissimo affinché si faccia il sequel di Real Steel; all’epoca del primo film mi fu detto che stavano avendo problemi in fase di scrittura, così scrissi la mia versione di Real Steel 2 e quello che avrei fatto io. Se vi servisse un’idea, io ne ho parecchie”.

Il disappunto dell’attrice riguardo al risultato del film al box-office è molto grande, e la colpa, sempre secondo quest’ultima, sarebbe da imputare a una fuorviante campagna marketing: mentre il film è una tenera e originale storia sul rapporto padre-figlio, i trailer e gli spot promozionale insistevano oltremodo sugli elementi action e fantascientifici del prodotto, quindi quando il pubblico uscì dalla sala ne rimase deluso, eccetto quelli che lo adorarono.

“Penso semplicemente che in sala ci sia andato il pubblico sbagliato e quando il pubblico ideale si stava avvicinando al film era già troppo tardi, era fuori dalla sala e ormai in home video e non avrebbe mai fatto i numeri che speravamo facesse al cinema. Per quanto ami Shawn Levy e Hugh Jackman mi fu detto che non ci sarebbe mai stato un sequel. Di solito non sono una fan dei sequel, mi piace l’idea di lasciare alcuni film inviolati, come sacri”.

Sappiamo bene che negli anni la Lilly è apparsa in numerosi sequel, quelli della saga de Lo Hobbit e in Ant-Man and the Wasp, mentre rimane da vedere se verrà confermata la sua presenza nell’atteso Avengers 4.