Ready Player Two: Tye Sheridan vuole assolutamente tornare nel sequel

Sappiamo tutti della prossima uscita nelle librerie di Ready Player Two, il romanzo di Ernest Cline sequel del primo e ormai iconico Ready Player One, adattato per il grande schermo dal genio visionario di Steven Spielberg nel 2018 con Tye Sheridan nei panni del protagonista della storia, Wade Owen Watts.

Nel corso di una recente intervista concessa a ComicBook, proprio Tye Sheridan si è detto molto interessato a tornare in un eventuale sequel per il cinema di Ready Player One: "Sai, ci sarà mai un sequel? Credo che tutti siano perfettamente a conoscenza del fatto che Ernest Cline stia per pubblicare Ready Player Two, il romanzo. Ma la gente continua a farmi quella domanda e a me piacerebbe molto avere una risposta pronta; la gente può speculare quanto e come gli pare, ma io non ho assolutamente idea se ci siano piani futuri in merito. Tuttavia, tengo le dita incrociate; penso sia grande, ho adorato lavorare a quel film, quindi sì, spero, spero tantissimo riusciremo a farne un altro".

Ernest Cline ha avuto modo di finire e rifinire il suo romanzo sequel prima dei tempi effettivi di consegna, grazie al recente periodo di lockdown, ed è con estrema gioia che Ballantine Book e Penguin Random House hanno annunciato lo scorso luglio l'uscita americana di Ready Player Two per il prossimo 24 novembre. Nei prossimi mesi saranno anche annunciate le date di pubblicazione internazionali, dato che il romanzo arriverà in ben 58 paesi differenti, tradotto in 37 lingue. Per la versione inglese, comunque, sono già aperte le prevendite. Purtroppo, come prevedibile, non c'è ancora una sinossi ufficiale né dettagli sul periodo d'ambientazione o sulle particolarità dell'intreccio.

Vi ricordiamo che Ready Player One di Steven Spielberg si è rivelato un grande successo di critica e più che discreto successo di pubblico, incassando 583 milioni di dollari nel mondo, tra i maggiori successi commerciali del regista.