Ready Player Two: svelata la sinossi del romanzo, arriva una nuova minaccia per OASIS

Il reveal della copertina di Ready Player Two aveva lasciato i fan in attesa di notizie più concrete sul sequel della fortunata avventura distopica, scritta da Ernest Cline e poi adattata per il grande schermo da Steven Spielberg, e finalmente sono stati accontentati.

Durante il New York Comicon abbiamo visto il conduttore del panel Will Wheaton mettere in piedi un simpatico siparietto per l'annuncio. L'attore ha ricevuto una mail dallo stesso Cline, che gli chiedeva di fare gli onori di casa e leggere al pubblico i primi dettagli del romanzo: una vera anteprima, visto che Wheaton narrerà la versione audiobook di Ready Player Two.

"Giorni dopo aver vinto il contest di James Halliday, fondatore di OASIS, Wade Watts fa una scoperta che cambia tutto. Nascosto nei caveau di Halliday, in attesa che il suo erede lo trovi, giace un aggiornamento tecnologico destinato a cambiare il mondo ancora una volta e a rendere OASIS mille volte più meraviglioso e coinvolgente di quanto Wade avrebbe mai sognato. Con ciò arriva anche un nuovo enigma e una nuova quest: un ultimo Easter Egg di Halliday, che indica un misterioso premio"

Un incipit che sembra basarsi sui punti di forza del primo capitolo, dunque, riprendendo la storia da dove l'avevamo lasciata. Oltre al protagonista, ci saranno però delle new entry, a partire dal nemico principale:

"Ad attendere Wade ci sarà un inaspettato nuovo rivale, incredibilmente potente e pericoloso, qualcuno capace di uccidere milioni di persone per ottenere ciò che vuole. La vita di Wade e il futuro di OASIS sono ancora in pericolo, ma questa volta è il destino dell'umanità ad essere in bilico".

Vi ricordiamo che il romanzo uscirà il 24 novembre 2020. Dopo il successo del film di Spielberg, Ready Player Two è atteso anche al cinema e Tye Sheridan si è già detto disponibile a tornare nel ruolo di protagonista.