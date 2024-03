Che fine ha fatto Ready Player Two? Spielberg: 'Stiamo andando in avanscoperta'

Che fine ha fatto Ready Player Two? Il sequel di Ready Player One, l'ultima fatica di Steven Spielberg ispirata al romanzo di Ernest Cline, è nell'aria fin dall'uscita del primo film. Il successo di pubblico della pellicola originale, dimostrato da un incasso globale di 580 milioni di dollari, ha fatto subito pensare alla possibilità di un secondo capitolo.

Quest'idea si è rafforzata con l'uscita nel 2020 del romanzo sequel di Ready Player One scritto da Cline stesso. In seguito all'uscita del romanzo, tuttavia, non ci sono stati grandi sviluppi sul fronte della trasposizione cinematografica di Ready Player Two: qui potete trovare tutti i dettagli sul sequel di Ready Player One emersi finora.

Ora, però, Spielberg si è nuovamente espresso a riguardo, confermando i lavori in corso sul progetto di Ready Player Two. "Siamo in una fase di avanscoperta, stiamo cercando di capire cosa ci aspetta" ha dichiarato Spielberg in un'intervista per Showbiz 411, aggiungendo che non sarà lui a dirigere il film, ma sarà uno dei produttori. Sicuramente il sequel di Ready Player One (qui la nostra recensione di Ready Player One) è circondato da una fervente attesa, tant'è che Warner Bros. ha acquistato i diritti del secondo romanzo di Ernest Cline ancor prima della sua pubblicazione.

Lo stesso Cline aveva fornito gli ultimi aggiornamenti a riguardo: "Al momento è ancora in fase iniziale, soprattutto perchè Hollywood stessa si trova in un limbo, al momento. Abbiamo parlato della possibilità di fare Ready Player Two quando stavamo facendo Ready Player One. A Hollywood non si sa mai. Ho fatto del mio meglio per concentrarmi solo sulla scrittura del libro successivo. Ci sono personaggi che nel film sono vivi ma non lo sono nel libro. Ho cercato di concentrarmi sul libro da dare ai fan senza farmi influenzare dal film. Il film si risolverà da sé".

