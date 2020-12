Ready Player Two, il sequel del film con Tye Sheridan è già in fase di sviluppo?

Fin dall'annuncio dell'uscita di Ready Player Two, il romanzo sequel di Ready Player One scritto da Ernest Cline, si sta parlando della possibilità di un secondo adattamento cinematografico, e stando alle ultime indiscrezioni, questo sarebbe già in fase di sviluppo.

Il film del 2018 diretto da Steven Spielberg aveva avuto un buon riscontro da parte di pubblico e critica, quindi era naturale pensare di portare sullo schermo anche il seguito della storia di Wade Watts.

Tuttavia, finora non c'erano stati aggiornamenti in merito allo sviluppo del nuovo film, ma una fonte autorevole avrebbe affermato che si sta effettivamente parlando della cosa. E per fonte autorevole intendiamo proprio Ernest Cline.

"È nelle primissime fasi di sviluppo al momento, specialmente visto che Hollywood è in una sorta di limbo adesso" dichiara l'o scrittore ai microfoni di Inverse (via Comicbook) "Ma posso dirvi per esperienza che, nel realizzare il primo film, tutti si sono divertiti tantissimo. Abbiamo parlato della possibilità di un Ready Player Two quando stavamo girando Ready Player One, ma a Hollywood non si sa mai".

Ad ogni modo, che abbiate letto o meno Ready Player Two, sappiate che non c'è da aspettarsi una fedeltà pedissequa nel nuovo adattamento: "Ho davvero fatto del mio meglio nel focalizzarmi solamente sulla scrittura del sequel del mio libro. Ci sono dei personaggi nel film che sono vivi, mentre non lo sono nel libro. Io mi sono concentrato sul dare ai fan il [mio] libro senza lasciare che il film mi influenzasse. La pellicola dovrà vedersela quando sarà".

Vedremo allora come se la sbroglierà il futuro sequel di Ready Player One, e chi sarà chiamato in cabina di regia questa volta.