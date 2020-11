Ready Player Two: il romanzo sequel del film di Spielberg è disponibile da oggi!

Ready Player One di Earnest Cline è stato un romanzo di fantascienza di maggior successo dello scorso decennio: uscito nel 2011 è diventato un blockbuster in mano a Steven Spielberg e adesso arriva il sequel Ready Player Two.

Il libro, scritto ancora una volta da Cline, è ufficialmente uscito oggi 24 novembre ed è ora disponibile per essere acquistato su Amazon anche nel nostro paese nel link che trovate in basso nella sezione della fonte: ovviamente la versione disponibile è solo quella in lingua originale, l'uscita dell'edizione italiana prima della pandemia era fissata a gennaio 2021 ma al momento non è noto se quei piani sono cambiati, quindi se volete aspettare l'edizione tradotta rimanete sintonizzati.

La sinossi di Ready Player Two recita: "Nascosta tra i forzieri di Halliday, in attesa che il suo erede la scopra, si trova una tecnologia che è destinata nuovamente a cambiare il mondo intero, rendendo OASIS mille volte più straordinario di quanto Wade credeva possibile. Con essa arriva anche un nuovo enigma, una nuova quest e un ultimo easter egg di Halliday, che indica l’esistenza di un nuovo e misterioso premio. In attesa c’è però anche un misterioso e inaspettato rivale, incredibilmente potente e pericoloso, pronto ad uccidere milioni di persone per ottenere ciò che vuole. La vita di Wade e il futuro di OASIS sono nuovamente in pericolo, ma questa volta c’è in ballo anche il futuro dell’umanità."

Siete contenti di poter tornare nuovamente dentro OASIS? Lo farete in lingua inglese o attenderete l'edizione italiana? Ditecelo nei commenti!

Ricordiamo che questo nuovo romanzo potrebbe diventare presto un sequel cinematografico; nel frattempo ecco la recensione di Ready Player One.