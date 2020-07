Ready Player Two: rivelate copertina e data d'uscita del romanzo sequel di Ernest Cline

È grazie a Collider che scopriamo oggi la cover e la data d'uscita americana dell'annunciato e attesissimo Ready Player Two, titolo finalmente ufficializzato del romanzo sequel di Ready Player One, uno dei capisaldi più amati della cultura nerd contemporanea e trasposto al cinema nel 2018 da Steven Spielberg.

Forse anche grazie al periodo del lockdown dovuto alla Pandemia da Coronavirus, Ernest Cline ha avuto modo di finire e rifinire il suo romanzo sequel prima dei tempi effettivi di consegna, ed è con estrema gioia che Ballantine Book e Penguin Random House hanno annunciato oggi l'uscita americana di Ready Player Two il prossimo 24 novembre.



Nei prossimi mesi saranno anche annunciate le date di pubblicazione interazionali, dato che il romanzo arriverà in ben 58 paesi differenti, tradotto in 37 lingue. Per la versione inglese, comunque, sono già aperte le prevendite. Purtroppo, come prevedibile, non c'è ancora una sinossi ufficiale né dettagli sul periodo d'ambientazione o sulle particolarità dell'intreccio.



Vi ricordiamo che Ready Player One di Steven Spielberg si è rivelato un grande successo di critica e più che discreto successo di pubblico, incassando 583 milioni di dollari nel mondo, tra i maggiori successi commerciali del regista.



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Intanto vi lasciamo alla copertina americana di Ready Player Two.