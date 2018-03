Ready Player One: una valanga di nuove immagini dal film di Steven Spielberg

Quando manca poco più di una settimana all’uscita, la Warner Bros. ha diffuso in rete una valanga di nuove immagini ufficiali dall’ultimo film di

Grazie alle foto, possiamo dare un ulteriore sguardo ravvicinato ai protagonisti della pellicola, interpretati da Tye Sheridan (Wade Watts), Olivia Cooke (Samantha Cook), Ben Mendelsohn (Nolan Sorrento) T.J. Miller (i-R0k), Simon Pegg (Ogden Morrow) e dal Premio Oscar Mark Rylance (James Halliday).

Per visualizzare tutte le nuove foto ufficiali, vi rimandiamo al sito di ComingSoon.net.

Negli ultimi giorni ha tenuto banco la notizia dei diritti dei personaggi di Star Wars nel film di Spielberg, con il regista che ha prima negato la loro presenza nel film, salvo poi smentirsi immediatamente dopo. Infatti, alcuni dei personaggi secondari della saga (R2-D2, gli X-Wing) sono stati inseriti nel film tratto da Ernest Cline.

Siete curiosi di scoprire quali altri personaggi di altri universi sono stati inseriti come easter egg nella pellicola? Non vi resta che accorrere in sala il prossimo 28 marzo 2018, data d’uscita nelle sale italiane di Ready Player One.

Sinossi: Nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos, le persone hanno trovato la salvezza nell’OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday. A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in dote a colui che per primo troverà un easter egg nascosto da qualche parte all’interno dell’OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.