Ready Player One spettacolare partenza al box office mondiale: 181.2 milioni di dollari!

Grazie alla più grande apertura di sempre di un film della Warner Bros. in Cina,di Steven Spielberg è partito in modo spettacolare in tutto il mondo, con un bel 181.2 milioni di dollari. Ma vediamo i dettagli.

Dopo l'aggiornamento di ieri sul botteghino domestico (nordamericano, cioè), sembra che Ready Player One di Steven Spielberg abbia iniziato ancora meglio delle previsioni.

A livello nazionale, il film di Spielberg ha incassato 41,2 milioni di dollari nel corso dei tre giorni del weekend, dando a quest'ultima pellicola del regista, la più grande apertura di sempre per un non-sequel, nel week end di Pasqua. La sua attuale corsa interna di quattro giorni si attesta a poco più di 53,2 milioni, dopo aver aperto presto giovedì per approfittare del fine settimana festivo; il che sembra aver dato i suoi frutti.

Fuori dagli States, Ready Player One è salito alle stelle, con un promettente inizio da 128 milioni di dollari circa 61,7 milioni dei quali, provenienti dalla Cina. Questo lo rende il più grande weekend di apertura di un film della Warner Bros. "rubando" il record precedentemente detenuto da Zack Snyder, con Batman v Superman: Dawn of Justice, che, nel 2016, aprì a 57 milioni.

E dunque, il totale incasso di Ready Player One, al momento, ammonta a 181,2 milioni di dollari; un inizio piuttosto promettente per un film con un budget di produzione di 175 milioni di dollari.

Sinossi: Dal regista Steven Spielberg, è in arrivo l’avventura di fantascienza “Ready Player One”, tratta dall’omonimo best seller di Ernest Cline, divenuto un fenomeno di portata mondiale. Il film è ambientato nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos. Ma le persone hanno trovato la salvezza in OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance). A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in eredità a colui che per primo troverà un Easter Egg nascosto da qualche parte all’interno di OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts (Tye Sheridan) deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.