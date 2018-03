Ready Player One sarà presentato stasera in anteprima mondiale al SXSW Festival

A sorpresa, l’anteprima mondiale di, il nuovo film fantascientifico di, si terrà nella cornice deldi Austin, in Texas.

Già un anno fa, il festival texano fu un ottimo trampolino di lancio per Baby Driver – Il genio della fuga, poi diventato una vera e propria hit al box-office mondiale (il più alto incasso per Edgar Wright) e agli ultimi Premi Oscar.

Il film della Warner Bros si è rivelato la proiezione “secret secret” di quest’anno, come già molti fan avevano indovinato. “Siamo emozionati per la possibilità di presentare al SXSW Festival Ready Player One”, ha commentato la coordinatrice della sezione film, Janet Pierson. “Il film porta sullo schermo una storia che ha catturato milioni di lettori intorno al mondo, scritta da Ernest Cline. E nelle mani di Steven Spielberg – indubbiamente uno dei nostri più grandi registi – sappiamo che il film sarà uno degli eventi cinematografici più attesi dai nostri ospiti”.

La pellicola sarà nelle sale italiane a partire dal 29 marzo prossimo.

Sinossi: Nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos, le persone hanno trovato la salvezza nell’OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday. A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in dote a colui che per primo troverà un easter egg nascosto da qualche parte all’interno dell’OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.