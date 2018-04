Ready Player One raggiunge la cifra di 500 milioni di dollari nel mondo!

Secondo quanto riportato da Variety, l’enorme successo di Ready Player One in Cina ha contribuito non poco al raggiungimento dei 500 milioni di dollari al box-office mondiale.

Anche se Ready Player One è rimasto in prima posizione per un solo fine settimana (ha perso con A Quiet Place - Un posto Tranquillo e, questa settimana, con Rampage), è già diventato uno dei film dal maggior incasso del 2018 in tutto il mondo. L'adattamento del romanzo di Ernest Cline ha guadagnato oltre 500 milioni di dollari in tutto il mondo, il che lo ha reso uno dei più grandi film di Spielberg da più di un decennio a questa parte (in termini di incasso). Il film non ha ancora raggiunto il successo finanziario del Jurassic Park del 1993, che ha fruttato 983,8 milioni (non tenendo conto dell’inflazione) ad oggi il più grande successo commerciale di Spielberg.

Il film è infatti già il decimo più alto incasso del box-office cinese con oltre 200 milioni di dollari comlpessivi e con il record d’apertura nel suo primo weekend con 61 milioni. Il film ha guadagnato poi altri 179 milioni dai mercati internazionali e ha aperto questo weekend anche in Giappone, completando il calendario delle uscite internazionali. Per quanto riguarda il mercato casalingo, Ready Player One ha incassato la cifra di 120 milioni di dollari.

Sinossi: Nell'anno 2045 il mondo reale è un luogo ostile. L'unico momento in cui Wade Watts (Tye Sheridan) si sente davvero vivo è quando scappa nell'OASIS, un universo virtuale coinvolgente dove la maggior parte dell'umanità trascorre le proprie giornate. In OASIS puoi andare ovunque, fare qualsiasi cosa, essere chiunque. L'unico limite è la tua immaginazione. OASIS è stato creato dal brillante ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance), che ha lasciato la sua immensa fortuna e il controllo totale di OASIS a chi vincerà una gara divisa in tre livelli da lui progettata per trovare un degno erede. Quando Wade conquista la prima sfida, lui e i suoi cinque amici, conosciuti come gli High Five, dovranno affrontare pericoli e numerosi ostacoli per poter salvare OASIS e il mondo.