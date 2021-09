Ready Player One, a che punto è il sequel? La risposta di Tye Sheridan

È passato quasi un anno da quando Ernest Cline ha annunciato lo sviluppo di un sviluppo di un sequel di Ready Player One basato sul suo ultimo romanzo, Ready Player Two, e ora il protagonista del primo film Tye Sherydan ha parlato dello stato dei lavori in un'intervista con l'Hollywood Reporter.

"Si l'ho letto. È interessante, adoro Ernie. Amo tutti i posti in cui è in grado di andare e i mondi che riesce ad immaginare. Quindi è sempre divertente leggere i suoi libri" ha dichiarato l'attore, che però ha ammesso di non essere al corrente dei piani di Warner Bros. per il sequel: "E per quanto riguarda un sequel del film, non ho idea di a che punto sia o di cosa sta parlando lo studio. Non dipende solo da me".

A giudicare dalle sue parole, a meno che Sheridan stia tenendo per sé delle informazioni per motivi contrattuali, sembra che ci sarà da attendere ancora un bel po' di tempo prima di vedere Ready Player Two nelle sale.

Sheridan è stato intervistato da THR in occasione della recente uscita de Il collezionista di carte, nuova pellicola di Paul Schrader in cui recita al fianco dell'ormai onnipresente Oscar Isaac.

