Ready Player One: online una nuovissima immagine di Tye Sheridan!

IGN ha pubblicato una nuova immagine della star di X-Men,, in Ready Player One , il nuovo film dell'acclamato regista Steven Spielberg.

La foto mostra Sheridan nei panni del povero orfano Wade Watts, che viaggia in un vasto universo creato in realtà virtuale, noto come OASIS, alla ricerca di un tesoro lasciato in eredità dal geniale ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance), creatore del gioco.

Halliday ha lasciato diversi indizi nascosti nella realtà virtuale da lui creata, e ha indetto un concorso (che deve iniziare dopo la sua morte), che vedrà gli utenti inserirsi nel macrocosmo digitale in cui le creazioni più iconiche della cultura pop, tra le quali King Kong, Harley Quinn, Joker, e l'inconfondibile Delorean di Ritorno al Futuro, giocano un ruolo fondamentale in questa caccia al tesoro.

Il film, tratto dal romanzo dell'autore Ernest Cline, è diretto dal leggendario regista Steven Spielberg - i cui lavori hanno contribuito a ispirare Ready Player One.

"Non avrei potuto scrivere Ready Player One se non fossi cresciuto "a pane e film di Steven Spielberg", ha dichiarato Cline in una featurette distribuita dalla Warner Bros.

"Sarebbe stata una storia diversa, o forse non l'avrei scritta affatto.Il suo lavoro ha intessuto la trama della mia vita. Credo che tutti quelli che fanno film sognino di lavorare con lui. E' un sogno divenuto realtà."

"Quando ho letto Ready Player One, è stato il flash-forward e il flashback più sorprendente di sempre", ha detto Spielberg del suo prossimo blockbuster, ispirato dal romanzo. Un mash-up di icone della cultura pop come Iron Giant e Chucky.

Ready Player One arriva in sala il 29 marzo.