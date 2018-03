Ready Player One omaggia i cult del passato in 12 bellissimi nuovi poster

Uscirà nelle sale italiane soltanto a fine mese, l'attesissimo Ready Player One di, ma la trasposizione cinematografica del romanzo disi mostra oggi in 12 nuovi poster ideati dal negoziodi Miami.

I poster in questione vogliono soprattutto omaggiare i cult movie degli anni '80 e '90, una cinematografica alla quale Cline si rifà direttamente nel suo libro e che sarà ovviamente citata anche in alcuni passaggi dell'adattamento di Spielberg.



Vediamo così Parzival e il suo gruppo di amici come sostituiti dei veri protagonisti dei poster ufficiali di Ritorno al Futuro, dei Goonies, di Ragazzi Perduti, Il Gigante di Ferro (tra l'altro proprio nel film), Rambo, Blade Runner, Matrix, Labyrinth, Beetlejuice e diversi altri, per una collezione nostalgica e davvero riuscita.

Nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos, le persone hanno trovato la salvezza nell’OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday. A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in dote a colui che per primo troverà un easter egg nascosto da qualche parte all’interno dell’OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.

Steven Spielberg torna in cabina di regia per questa nuova avventura fantascientifica scritta a quattro mani da Zak Penn (The Avengers) e dall’autore del romanzo Ernest Cline. Nel cast artistico troviamo Tye Sheridan (Wade Watts), Olivia Cooke (Samantha Cook), Ben Mendelsohn (Nolan Sorrento) e T.J. Miller (i-R0k), con Simon Pegg (Ogden Morrow) e il premio Oscar Mark Rylance (James Halliday).

La fotografia è a cura del premio Oscar Janusz Kaminski (Salvate il soldato Ryan), mentre Adam Stockhausen (Grand Budapest Hotel) si è occupato della scenografia della pellicola. Le musiche sono state composte dal premio Oscar Alan Silvestri (Forrest Gump).

In Italia il film sarà distribuito dalla Warner Bros. Pictures a partire dal 29 marzo.