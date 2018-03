Ready Player One: nuovi concept art dal libro illustrato sulla realizzazione

Se il nuovo mondo creato dainpromette di meravigliare lo spettatore, lo farà senz’altro anche il libro illustrato sulla lavorazione.

Intitolato The Art of Ready Player One, il libro patrocinato dallo stesso Spielberg e introdotto da uno scritto di Ernest Cline – autore dal cui omonimo romanzo il film è tratto – è scritto da Gina McIntyre e promette di illustrare l’arco di tutta la lavorazione della pellicola con Tye Sheridan e Olivia Cooke, dai primi concept art alla costruzione dei set. In qualche estratto pubblicato da Enertainment Weekly possiamo visualizzare alcuni concept proprio della creazione della città di Columbus, Ohio, del 2045 o ancora della genesi del quartier generale della IOI, principale antagonista del film, e della stessa OASIS.

Potete visualizzare le immagini del libro sul sito di EW.

Non vi resta che accorrere in sala il prossimo 28 marzo 2018, data d’uscita nelle sale italiane di Ready Player One. Co-scritto da Zak Penn e dallo stesso Cline, nel cast troviamo anche Ben Mendelsohn, Simon Pegg, T.J. Miller, Lena Waithe e il Premio Oscar Mark Rylance.

Sinossi: Nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos, le persone hanno trovato la salvezza nell’OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday. A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in dote a colui che per primo troverà un easter egg nascosto da qualche parte all’interno dell’OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.