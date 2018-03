Ready Player One: iniziata la vendita dei biglietti e diffuso il poster di Cinemark

Dopo la calorosa accoglienza al festival SXSW all'inizio della settimana, la Warner Bros. ha annunciato che i biglietti didisono ufficialmente in vendita. Inoltre Cinemark ha diffuso online un nuovo poster in esclusiva del film che raffigura Wade Watts/Parzival (Tye Sheridan) e Iron Giant.

L'imminente adattamento del popolare romanzo di Ernest Cline è ambientato nel 2045, in una Terra falcidiata dall'inquinamento e dalla sovrappopolazione. Per sfuggire alla situazione le persone s'immergono nella realtà virtuale chiamata OASIS, prendendo parte a numerose attività. Quando l'ideatore di OASIS muore, la sua eredità viene destinata a chi riuscirà a trovare un easter egg in OASIS. Tra i concorrenti anche il giovane Wade Watts.

Il cast principale di Ready Player One vene Tye Sheridan nel ruolo di Wade Watts, Olivia Cooke in quelli di Samantha Evelyn Cook, Ben Mendelsohn nei panni del malvagio Nolan Sorrento, Simon Pegg nel ruolo di Ogden Morrow e il premio Oscar Mark Rylance in quelli dell'ideatore di OASIS, James Halliday.

Per Steven Spielberg si tratta del secondo film in uscita nel giro di pochi mesi, dopo aver conquistato critica e pubblico con The Post, il racconto della pubblicazione dei Pentagon Papers, documenti governativi segreti, da parte del Washington Post nel 1971, con protagonisti i premi Oscar Meryl Streep nei panni dell'editrice Katharine Graham e Tom Hanks in quelli del direttore del Post Ben Bradlee.

Il film ha ricevuto due candidature agli Academy Awards, nella categoria miglior film e in quella per la miglior attrice protagonista a Meryl Streep.

Presentato in anteprima mondiale al Southwest by Southwest, Ready Player One uscirà nelle sale a fine marzo, distribuito in Italia da Warner Bros.