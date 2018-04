Ready Player One incassa oltre 300 milioni di dollari nel mondo in una settimana!

Nonostante sia uscito solamente da una settimana nelle sale di tutto il mondo, Ready Player One ha già accumulato circa 300 milioni di dollari al box-office internazionale.

Con circa 143 milioni di dollari racimolati al box-office cinese, l’ultima fatica fantascientifica di Steven Spielberg è già il più grande successo di sempre della Warner Bros. in Cina, e ha inoltre guadagnato la prima posizione al box-office casalingo (davanti all’altro successo planetario di Black Panther), oltre che in altri numerosi e redditizi mercati come Francia, Italia, Spagna, Brasile, Messico, Russia e Australia. Il film è andato forte anche nel Regno Unito e Korea, in Germania uscirà invece questa settimana, mentre in Giappone è in sala dal 20 aprile scorso.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Deadline, la strada verso il successo per Ready Player One è ancora lunga: infatti, la Warner per andare in pari con le spese avrebbe bisogno di incassare almeno 400 milioni di dollari, visto che il budget della pellicola si aggira intorno ai 175 milioni. Ciò nonostante, si tratta dell’esordio più fragoroso per Spielberg dai tempi di Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, ovvero da circa dieci anni.

E voi, siete già accorsi in sala per ammirare Ready Player One (uscito nel nostro paese lo scorso 28 marzo)? Co-scritto da Zak Penn e da Ernest Cline, nel cast troviamo Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Simon Pegg, T.J. Miller, Lena Waithe e il Premio Oscar Mark Rylance.

Sinossi: Nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos, le persone hanno trovato la salvezza nell’OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday. A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in dote a colui che per primo troverà un easter egg nascosto da qualche parte all’interno dell’OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.