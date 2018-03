Ready Player One: George Lucas e Tom Cruise hanno visitato il set di Spielberg

Quando manca ormai pochissimo all’uscita del film, autore e cast dihanno parlato della pellicola fantascientifica all’ultimo WonderCon.

Nel corso del panel organizzato dalla Warner Bros. erano presenti Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Lena Waithe, Philip Zhao, Win Morisaki, l’autore del romanzo Ernest Cline, e lo sceneggiatore del film Zak Penn.

Tra i più attivi durante il panel è stato il protagonista, Sheridan, che ha parlato dello stile di Steven Spielberg nel corso delle riprese del film: “A lui non piace molto provare le battute, prima di una scena ha detto a tutti di andare a casa e mi ha detto che voleva farmi fare la scena di ballo di John Travolta da La febbre del sabato sera; quindi ha preso il suo smartphon e ha messo alto il volume della musica e me l’ha fatta fare”.

Penn e Cline hanno poi rivelato un altro interessante aneddoto avvenuto durante le riprese del film: George Lucas e Tom Cruise sono venuti a visitare il set. Lucas avrebbe dato qualche consiglio sull’utilizzo delle macchine da presa digitali, mentre Olivia Cooke era incredibilmente emozionata nel conoscere Cruise”.

Non vi resta che accorrere in sala il prossimo 28 marzo 2018, data d’uscita nelle sale italiane di Ready Player One.

Sinossi: Nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos, le persone hanno trovato la salvezza nell’OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday. A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in dote a colui che per primo troverà un easter egg nascosto da qualche parte all’interno dell’OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.