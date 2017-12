Ready Player One, Ernest Cline conferma di essere al lavoro sul romanzo sequel!

Mentre continuiamo a regalare click all'ultimo, entusiasmante trailer ufficiale dell'atteso Ready Player One di, ecco che in queste ultime ore arriva una notizia che farà felici (o forse no) i fan del romanzo di, perché l'autore ha confermato di essere al lavoro sul sequel.

Dopo l'arrivo del trailer, infatti, l'autore ha avuto modo di annunciare i lavori su di un secondo romanzo, nel mentre di un live stream per il film. In diretta, così, è stato chiesto a Cline se fossero vere le voci che lo volevano intenzionato a scrivere un sequel, e l'autore ha risposto: "È vero, non posso rivelare troppo, ma non c'è migliore ispirazione per uno scrittore che poter tornare in un mondo sul quale ha già lavorato, guardando Steven Spielberg portare nel frattempo in vita quello stesso mondo".



Steven Spielberg, secondo le parole dell'autore, sarebbe stata una grande ispirazione per questo sequel, dato che gli ha fornito delle idee a cui non aveva pensato per il primo romanzo. Comunque, vi ricordiamo che Ready Player One vedrà nel cast di protagonisti Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Simon Pegg, T.J. Miller, Mark Rylance, Hannah John-Kamen e Letitia Wright, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 29 marzo 2018.