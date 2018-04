Ready Player One: ecco uno dei migliori Easter Egg che NON troveremo nel film!

Attenzione! La notizia contiene alcuni spoiler minori di, il nuovo film diretto da Steven Spielberg che è attualmente in programmazione al cinema!

In Ready Player One, prima della sfida finale, ci sono alcuni Easter Egg che non hanno visto la luce nel "final cut". Certo considerando che, in totale, la pellicola ne mostra in tutto 120 di riferimenti di culto, potrebbe non essere una cosa di fondamentale importanza, ma comunque, forse, i fan vorranno sapere quanti incredibili "ovetti" non hanno visto, prima della battaglia finale scatenata al Castello di Anorak (che poi è solo una delle oltre una dozzina di luoghi iconici in cui la guerra finale avrebbe potuto aver luogo).

La cattiva notizia è che la scoperta, il viaggio e i segreti del Castello di Anorak vengono saltati nella versione cinematografica di Ready Player One. Le buone notizie? Se terrete gli occhi aperti comunque, c'è qualcosa che ci rivela il giro dei castelli che i villain della pellicola hanno esplorato prima di arrivare ad Anorak.

I castelli includono quello di Hyrule, la dimora reale dei personaggi principali di The Legend of Zelda; il castello di Miraz, noto anche come "Castello di Caspian" ne Le Cronache di Narnia: Il Principe Caspian e il Castello della Principessa Pesca della serie di giochi di Super Mario. E infine le fortezze di Isengard, Minas Morgul e Hornburg dei libri e dei film del Signore degli Anelli.

Nonostante questi riferimenti si riducano a una sola riga di testo su una scrivania di sfondo, gli "Egg" sono comunque stuzzicanti: è bello vedere sprazzi di Tolkien e di Narnia in giro per Ready Player One.

Insomma, provate a prestare molta attenzione quando vedrete il film, non è detto che non ci facciate caso!