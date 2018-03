Ready Player One: ecco perché nel film non ci sarà alcun riferimento a Star Wars

è ormai pronto a sbarcare nelle sale di tutto il mondo, compresa l’Italia, ma nonostante tutti i riferimenti alla culturale popolare anni Ottanta, nella pellicola ci sarà una grande mancanza.

Per assicurarsi tutti i diritti legali di ogni riferimento contenuto nel libro di Ernest Cline, Steven Spielberg e il suo staff hanno impiegato un periodo di tempo di circa tre anni, ma come rivelato nel corso della conferenza stampa del film non ci sarà alcun rinvio alla saga di Star Wars: “Kristie [Macosko Krieger, assistente di Spielberg] ha lavorato per tre anni insieme al dipartimento legale della Warner per assicurarsi la possibilità di inserire i vari camei ed easter egg, eppure, nonostante questo, ci sono alcune cose che non abbiamo ottenuto […] La Disney, infatti, non ci ha permesso di utilizzare riferimenti a Star Wars”.

Con la sua consueta ironia, Ben Mendelsohn ha incalzato il regista: “Potevi chiamare me Steven. Insomma, sono stato io che ho fatto costruire la Morte Nera!”. L’attore, che in Ready Player One interpreta Nolan Sorrento, aveva dato il volto al Direttore Orson Krennic nello spin-off Rogue One: A Star Wars Story.

Ready Player One arriverà nelle sale italiane il 28 marzo 2018. Su queste pagine potete visualizzare l’ultimo trailer della pellicola, nonché ascoltare la colonna sonora ufficiale composta da Alan Silvestri.